Origine, conséquences... Ce que l'on sait de la panne géante qui a frappé les numéros d'urgence

Samu, pompiers, police... Le problème technique, qui perturbait les numéros d'urgence depuis mercredi 2 juin au soir, a été résolu, a indiqué un porte-parole d'Orange jeudi 3 juin au matin. Le réseau "fonctionne depuis minuit" mais reste "sous surveillance", notamment avec "la montée en charge des prochaines heures", a précisé ce porte-parole auprès de l'AFP. Les numéros alternatifs, mis en place pour palier cet incident majeur, resteront toutefois actifs encore plus heures, par prudence.

La panne, qui a touché un équipement chargé d'acheminer les appels, a perturbé massivement l'accès aux numéros d'urgence et aux lignes fixes mercredi entre 18 heures et minuit. De nombreux services de secours étaient difficiles à joindre à travers la France. Au cours d'un point presse, en compagnie du secrétaire d'État au numérique Cédric O, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a qualifié ses dysfonctionnements "de graves et d'inacceptables". "Il n'y a pas eu d'interruption, mais une grande dégradation des services rendus", a-t-il indiqué, rappelant que "le numéro 18, c'est plus 50.000 appels par jour, le 17 plus de 36.000 et le 15 plus de 85.000", soit "plus de 150.000 appels d'urgence par jour."