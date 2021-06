Numéros d’urgence : malgré la panne, pas de "baisse significative" des appels à l'hôpital Avicenne

"On a mis en place rapidement une cellule de crise et des moyens techniques qui ont permis de contourner ces numéros d’urgence en mettant à la disposition du public des numéros à dix chiffres", a expliqué le Professeur Frédéric Adnet, chef des urgences de l’hôpital Avicenne (APHP), sur LCI, mercredi. Il a également invité la population susceptible de joindre ces numéros à privilégier le téléphone fixe au téléphone portable en cas d'appel.

Selon le médecin, l'activité des urgences n'a pas été impactée de manière significative par la panne des numéros d’urgence dans son hôpital, situé à Bobigny. "On a fait un premier bilan en comparant les sorties des ambulances de réanimation, ce qui correspond aux urgences vitales. On n’a pas trouvé de baisse significative", a avancé Frédéric Adnet. Et d’ajouter : "Très rapidement, on peut retrouver un système qui permet d’avoir tous les appels des urgences vitales."