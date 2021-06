Panne des numéros d'urgence : que faut-il retenir de l'enquête interne chez Orange ?

Avant tout, les conclusions de l'enquête permettent de savoir exactement combien d'appels ont été impactés. A savoir 11.800 appels, soit 11% du total, n'ont pas été acheminés pendant la panne du 2 juin, entre 16h45 et minuit. Comment un tel bug a-t-il pu avoir lieu ? "Ce dysfonctionnement est la conséquence d'un bug dans les logiciels des "calls servers'", c'est-à-dire les équipements techniques qui gèrent l'interconnexion entre le réseau IP et l'ancien réseau analogique", a indiqué Orange dans un communiqué.

Autre enseignement de cette enquête : les recommandations formulées par Orange afin d'éviter qu'un tel couac se reproduise. Parmi celles-ci, il est notamment proposé de "réduire de deux heures à 30 minutes maximum le délai de déclenchement d’une cellule de crise, en cas de perturbation touchant les appels aux services d’urgence et services vitaux au niveau national." Autre piste, "la mise en place d'un numéro dédié, disponible 24h sur 24h et 7 jours sur 7, pour les parties prenantes (services de l’Etat, CHU, samu…) en cas de dysfonctionnement sur les numéros d’urgence."

En outre, Orange propose "l’utilisation, en concertation avec chaque acteur concerné, d’un mécanisme de diffusion massive par SMS de consignes d’usage en cas de panne affectant les services d’urgence."

Avec ces pistes, Orange espère ne plus avoir à revivre la soirée du 2 juin. En fin de journée, les numéros 15, 17, 18 et 112 avaient été pour beaucoup de Français inaccessibles ou joignables seulement après de multiples tentatives, une panne qui a de façon inédite affecté tout le territoire. La panne avait provoqué de vives réactions politiques, et renouvelé le débat sur le système des numéros d'urgence, dont certains acteurs veulent la fusion, sans qu'on sache si une telle fusion aurait vraiment permis de résoudre la panne plus rapidement.

A ce jour, cinq décès suspects ont été constatés dans le Morbihan, en Haute-Saône, en Vendée, sur l'île de la Réunion, et dans les Bouches-du-Rhône, suite à cet incident.