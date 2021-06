Panne des numéros d'urgence : un décès probablement lié à l'incident à La Réunion

En métropole, un enfant de 28 mois est décédé en Vendée lors de la panne chez l'opérateur Orange, qui a gravement perturbé les numéros d'urgence, avait annoncé jeudi Benoît Brocard, le préfet de ce département. "Le décès d'un jeune enfant d'un an et demi a été constaté et déploré ce (jeudi) matin", avait-il déclaré lors d'une conférence de presse, évoquant d'un "drame". L'ARS des Pays-de-la-Loire a ouvert une enquête, selon une information de France Bleu, confirmée à TF1 et LCI.

Dans le Morbihan, un homme de 63 ans, originaire du pays d'Auray, a succombé des suites d'un arrêt cardio-vasculaire aux urgences de l'hôpital de Vannes, malgré les tentatives de réanimation. Il avait été "conduit en voiture par sa conjointe (...) au vu des difficultés constatées pour joindre les services de secours", avait expliqué Guillaume Quenet, le secrétaire général de la préfecture, lors d'un point presse. À la mi-journée, le ministre de la Santé Olivier Véran avait indiqué que le dysfonctionnement pourrait avoir causé la mort de "trois ou quatre personnes". Il avait jugé "trop prématuré de tirer des conclusions".