Panne géante à la gare Saint-Lazare : grosse pagaille à l'heure de pointe

C'est non seulement la deuxième gare du pays mais aussi l'une des plus importantes d'Europe. Elle dessert l'Ouest de l'Île-de-France et la Normandie. Mais une nouvelle panne a provoqué l'interruption totale du trafic ce mercredi 13 juin à la gare Saint-Lazare à Paris. Les équipes du centre opérationnel et la cellule de crise ont dû organiser des itinéraires bis. Des gares de substitution ont été mises en place. Le trafic a été relancé progressivement en fin de matinée.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.