Panne géante du métro parisien : 3 000 passagers évacués

Une série noire dans les transports. Après la SNCF, le métro a également connu une panne géante. Plus de 3 000 passagers de la ligne 1 sont restés bloqués entre deux stations pendant près de deux heures et dans une chaleur irrespirable. Privés d'air conditionné et après une longue attente, les passagers ont dû être évacués par des tunnels. La RATP a mobilisé 200 agents pour les aider. Cinq personnes, victimes de malaises, ont été soignées sur place par les sapeurs-pompiers.



