Panne pour délivrer les QR codes : que s'est-il passé ?

Des clients parfois exaspérés face à des pharmaciens impuissants, avis de fortes pressions sur nos officines depuis 24 heures à cause d'un bug informatique. Quelle est l'ampleur de la panne ? La panne concernait plus de 90 % des pharmacies partout sur le territoire. Un problème certain alors que plus de 300 000 tests antigéniques sont effectués chaque jour. Depuis ce midi, la direction générale de la santé affirme que le serveur fonctionne à nouveau.