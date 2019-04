Pâques : au fait, c’est dimanche ou lundi qu’il faut organiser la chasse aux œufs ?

Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps : c’est bien le dimanche matin de Pâques, si vous voulez vous conformer à la tradition, qu’il faut disséminer les œufs dans votre jardin ou dans la nature. En effet, alors que les cloches des églises catholiques cessent de sonner le Jeudi saint au soir (pour commémorer la mort du Christ le lendemain), certains racontant alors aux enfants qu’elles sont parties à Rome pour être bénies par le pape, elles carillonnent à nouveau dans la nuit du samedi au dimanche pour annoncer la résurrection de Jésus. Semant, selon la légende, œufs et cocottes à leur retour de Rome. "Le dimanche, après la traditionnelle messe de Pâques et la quête des œufs tombés dans les jardins, la famille se réunit autour d’un plat d’agneau rôti", conclut le site vive-paques.com.