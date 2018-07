Par carte ou avec son téléphone, le paiement sans contact est-il la nouvelle norme ?

Aujourd'hui nous payons de moins en moins en billets ou en pièces. En effet, un paiement sur deux se fait par carte bancaire. On parle même de supprimer les plus petites pièces de un et deux centimes, comme l'ont déjà fait d'autres pays européens. mais en France, à Senlis (Oise) le paiement par carte bancaire sans contact et par téléphone est moins apprécié qu'ailleurs dans le monde. Les gens n'ont pas l'habitude d'utiliser ce paiement, soit parce qu'ils ne connaissent pas cette technologie, soit pour éviter les vols de carte et de téléphone, soit encore, par peur de se faire débiter sans qu'ils ne le sachent.