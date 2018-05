Parcoursup : à la veille des premiers résultats, le gouvernement publie l'algorithme (et essuie déjà des critiques)

Communication de crise ou volonté de transparence ? Le gouvernement a publié ce lundi les détails de l'algorithme au coeur de la troisième phase d'orientation universitaire via la plateforme Parcoursup. Pour la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, il s'agit là de favoriser "la pleine compréhension des mécanismes de la nouvelle procédure d'entrée dans l'enseignement supérieur". Cette publication "témoigne de la volonté du gouvernement de donner la plus grande transparence à la nouvelle procédure d'accès à l'enseignement supérieur", ajoute le communiqué.





"A la différence d’Admission Post Bac, dont les règles de fonctionnement n’avaient jamais été explicitées publiquement, les règles qui régissent Parcoursup ont été clairement fixées par la loi et par les décrets et arrêtés d’application", indiquent dans un communiqué commun le ministère de l'Enseignement supérieur et le secrétariat d’Etat en charge du Numérique.





Mais si le gouvernement défend une volonté de transparence, certains internautes y voient plutôt un moyen d'anticiper les critiques qui risquent de fuser à partir de mardi. Cette communication intervient en effet à la veille des première réponses d'orientation aux quelque 810.000 futurs bacheliers et étudiants en réorientation et après des inquiétudes sur l'opacité de ce nouveau système d'orientation.