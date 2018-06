Parcoursup : les lycéens de quartiers défavorisés sont-ils discriminés ?

"Parcoursup : le rêve se fait attendre", "Notre avenir en attente" : les draps blancs accrochés aux grilles du lycée Paul-Éluard, à Saint-Denis, expriment de la déception et de l'impatience. Une semaine après l'annonce des premiers résultats sur Parcoursup, des lycéens de Paul-Éluard ont bloqué leur établissement ce jeudi matin et manifesté contre la plateforme censée donner une place dans l'enseignement supérieur à tous les bacheliers. Dans la foulée de plusieurs responsables politiques, ils accusent Parcoursup de discriminer les élèves provenant de départements ou d'établissement défavorisés.





Devant le lycée, environ 200 élèves se sont regroupés dans une ambiance bon enfant. "On a prévenu la police municipale pour s'assurer que tout se passe bien. On ne va pas brûler les poubelles", indique Theo, l'un des organisateurs, mégaphone à la main. Landry, un autre organisateur, montre sur son téléphone portable un document qui résume la situation des élèves de terminale au 23 mai, au moment de la première vague de résultats : 35% des élèves avaient alors reçu au moins une réponse positive, 64% étaient en attente et 1% n'a reçu que des réponses négatives. À la même date, au niveau national, plus de 50% des élèves avaient déjà au moins une réponse positive.