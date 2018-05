Parcoursup : comment les universités opèrent-elles la sélection des candidats ?

Interrogé sur Parcoursup pendant les questions au gouvernement, Édouard Philippe a assuré que les premières réponses faites aux étudiants sur la plateforme d'admission seront connues le 22 mai. Les enseignants et les présidents d'université n'ont plus que quelques jours pour examiner des centaines de milliers de données. Alors, comment vont-ils s'y prendre ?



