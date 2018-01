Parcoursup, la plateforme qui succède à l'APB, a ouvert ce lundi 15 janvier

Parcoursup a ouvert ce lundi 15 janvier à 11 heures. Edouard Phillippe, qui est venu présenter la nouvelle plateforme d'inscription aux études supérieures, souhaite proposer une formation post-bac à tous les lycéens qui le souhaitent. Ces derniers vont pouvoir s'inscrire du 22 janvier au 13 mars avec dix vœux à renseigner au lieu de 24. Si certaines personnes sont ravies de ce changement, plusieurs organisations lycéennes et étudiantes s'y sont opposées en dénonçant le retour à la sélection.



