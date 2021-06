Parcoursup : les formations les plus demandées en 2021

L'année dernière déjà, la santé était la discipline la plus prisée des étudiants de demain. En 2021, le travail des soignants est toujours aussi fortement demandé parmi les vœux enregistrés sur Parcoursup, comme le révèle Le Parisien . Au total, ce sont 689.000 demandes pour intégrer une formation d'infirmier et près de 665.000 autres pour entrer en première année de médecine - appelée désormais parcours d'accès spécifique santé (PASS) - qui ont été enregistrées sur la plateforme, soit les deux plus grosses demandes.

Viennent ensuite plusieurs formations professionnelles, bachelors universitaires de technologie (BUT, nom de l'ancien DUT) et brevets de technicien supérieur (BTS), bien placées chaque dans la liste des domaines d'étude les plus demandés : management commercial opérationnel, techniques de commercialisation, négociation et digitalisation de la relation client, commerce international, gestion de PME, et comptabilité et gestion.

Comme chaque année, les licences universitaires sont prisées, notamment celle de psychologie, d’économie-gestion, de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives) ainsi que les langues étrangères (langues, littératures & civilisations étrangères et régionales et langues étrangères appliquées. Les 3 licences les moins demandées sont cette année celles de théologie catholique et protestante et la double licence histoire/allemand.