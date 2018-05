Parcoursup : les questions que posent les premiers résultats

Ce mercredi, 29.000 inscrits sur Parcoursup n’ont reçu que des réponses négatives à leurs vœux. Pour ces candidats qui n’avaient postulé qu'à des filières sélectives, il reste une solution. Tous doivent avoir reçu un mail qui leur explique la marche à suivre pour saisir la commission du rectorat, chargée de leur trouver une place qui corresponde à une formation au plus près de leurs souhaits.





Le nombre d’inscrits à Parcoursup n’ayant reçu que des réponses négatives pourrait augmenter dans les prochaines semaines. En effet, dans les filières les plus demandées, il est possible qu’un réponse "en attente" aboutisse finalement à un "non".