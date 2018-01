Parcoursup : lycéens et parents sont encore sceptiques

À partir de lundi 15 janvier 2018, les lycéens vont découvrir la plateforme Parcoursup qui remplace Admission Post-Bac (APB). Elle est censée être plus simple et favoriser davantage leurs choix. Mais les futurs étudiants ne semblent pas encore en maîtriser tous les tenants et aboutissants.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.