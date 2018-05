Parcoursup : selon le ministère, plus de la moitié des candidats ont reçu au moins une proposition

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement Supérieur, a fait un premier point d'étape, sur Parcoursup, ce mercredi matin, au lycée Buffon, situé dans le XVe arrondissement de Paris. La ministre a indiqué que lors du premier tour, 436 500 candidats inscrits sur la plateforme sur les 810 000, avaient reçu une proposition.





Et 68 000 ont accepté les propositions, ce qui a libéré de nombreuses places, a indiqué la ministre, lors de ce point presse. On enregistre également plus de 2500 démissions. Elle a indiqué par ailleurs que dans les 10 prochains jours, plus de 350 000 propositions d'admission seraient faites.