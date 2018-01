Parcoursup : pourquoi certaines facs font de la résistance et refusent de communiquer leurs "attendus"

Les lycéens pourront s’inscrire et commencer à entrer leurs vœux sur la nouvelle plateforme d’admission post-bac Parcoursup lundi 22 janvier prochain. Normalement, lorsqu’ils sélectionneront une formation, ses caractéristiques apparaîtront, notamment ce qu’on appelle les "attendus".





Il s’agit des connaissances et compétences nécessaires pour réussir dans chaque filière de l’enseignement supérieur (par exemple "intérêt pour les questions politiques et sociales" ou "savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite afin de pouvoir argumenter un raisonnement" pour entrer en licence mention Science politique). Le but de ces "attendus" est, selon le ministère de l’Enseignement supérieur, de lutter contre l’échec en première année de licence, en finir avec le tirage au sort et permettre aux lycéens de demander des formations en connaissance de cause.