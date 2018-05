Parcoursup : que faire pour les élèves restés sur le carreau ?

Après le lancement de la nouvelle plateforme Parcoursup, les deux tiers des jeunes ont reçu une réponse positive à leurs vœux de vouloir intégrer l'université. Un tiers des candidats inscrits sont sur la liste d'attente et quelques milliers n'ont eu que des refus. A Toulouse, des professeurs, des inspecteurs, des proviseurs et des responsables de formation en faculté ou en BTS se réunissent pour examiner les dossiers de 150 candidats recalés par Parcoursup.



