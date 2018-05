Parcoursup : réponse positive, en attente, refus... comment réagir face aux premiers retours de la plateforme

Dimanche, 11.452 candidats n'avaient pas encore reçu de proposition ou étaient en attente de place. Parmi eux, 25.580 élèves qui n'avaient postulé qu'à des formations sélectives, n'ont reçu que des réponses négatives. Pour ces derniers , il este une solution. Tous doivent avoir reçu un mail qui leur explique la marche à suivre pour saisir la commission du rectorat, chargée de leur trouver une place qui corresponde à une formation au plus près de leurs souhaits.





Le nombre d’inscrits à Parcoursup n’ayant reçu que des réponses négatives pourrait augmenter dans les prochaines semaines. En effet, dans les filières les plus demandées, il est possible qu’un réponse "en attente" aboutisse finalement à un "non".