Parents, voici pourquoi vous devriez vous déconnecter plus souvent de votre smartphone

Par principe, et même si elle estime qu'il n'y a "aucun jugement moral à faire", Béatrice Cooper-Royer conseille aux parents de se poser des limites. "Ils cherchent à en poser à leurs enfants, et ils ont raison, mais il faut être capable de commencer par s'en poser à soi-même." Et de poursuivre : "Il faut se discipliner et arriver à gérer cet outil qui est formidable, mais qui a aussi quelques travers. Donc lorsqu'on est en train de s'occuper de ses enfants, il faudrait mettre son téléphone ailleurs et se déconnecter vraiment. Si ce temps est parasité par une communication à l'extérieur et qu'il n'y a pas cette attention et cette présence, c'est dommage."