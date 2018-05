Paris : des agents de la société de verbalisation Moovia se battent contre des policiers

Echaffourées entre des agents de la société Moovia et des policiers. Ce samedi après-midi, les agents verbalisateurs de la société privée en charge des contrôles du paiement du stationnement payant de Paris se trouvaient rue Pierre-Demours, dans le quartier Pereire (XVIIe arrondissement). Le "ton monte" entre une esthéticienne et l'agente qui dresse la contravention pour son véhicule stationné en face de son salon. Comme le rapporte Le Parisien qui a interrogé la victime, elle aurait repoussé l'esthéticienne "au moyen de la visière de sa casquette". Son frère serait alors intervenu et aurait reçu un coup de poing au visage de la part d'un autre agent présent sur place.





Les policiers, appelés, ont embarqué le frère de l'esthéticienne avant de rejoindre les agents de Moovia quelques centaines de mètres plus loin, rue Alphonse-Neuville. Lors du contrôle d'identité, la situation dégénère et les agents verbalisateurs s'en prennent aux policiers. L'homme qui a frappé le frère de l'esthéticienne inflige un second coup de poing à un agent de police. Plaqué au sol, il finira par être menotté.