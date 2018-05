"C'était un petit enfer" : les migrants soulagés après l'évacuation du campement de La Villette

Moussa glisse la tête à travers la fermeture éclair de sa tente. Il est à peine 6h du matin et des dizaines de CRS, agents de préfecture et bénévoles associatifs s'emploient à réveiller les occupants du large campement du "Millénaire". Ils seraient 1600 Soudanais, Erythréens, Somaliens ou encore Tchadiens à vivre entassés sous le périphérique qui enjambe le canal Saint-Denis, près de la porte de la Villette. Une évacuation très attendue qui intervient après une longe querelle entre la Ville et le gouvernement, qui n'ont eu cesse de se rejeter les responsabilités.





Les tentes se vident les unes après les autres et les files d'attente s'allongent face aux cordons de CRS. Vers 6h30, Moussa sort finalement de son abri, deux cabas sous le bras et deux poches sous les yeux. Il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas dormi de la semaine en fait. "C'est trop dur, raconte ce jeune homme de 18 ans, originaire du Tchad. Regardez autour de vous : les poubelles s'entassent, il n'y a pas de toilettes et on doit se partager un seul point d'eau".