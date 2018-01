Paris a connu sa crue la plus importante en 1910 : que s'est-il passé à l'époque ?

L'été 1909 avait été pluvieux. L'automne le fut plus encore : pluies et neiges jusqu'au 31 décembre et redoublant de violence à partir du 9 janvier. Le 20 janvier, la navigation fut interdite aux mariniers. Le lendemain, la Seine dépassa 4 mètres dans la capitale (cote d'alerte : 3,20 mètres) et atteignit le 28 janvier le maximum historique de 8,68 mètres.