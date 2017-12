Paris : un dispositif anti-SDF en passe d'être retiré grâce au tweet d'un sans-abri

"Il s’agit d’en mesurer la dimension, mais également de prendre conscience de la manière dont on considère les plus précaires dans notre pays", explique la Fondation. En parallèle, et alors que plus de 2.000 personnes meurent chaque année dans la rue, elle a regroupé plusieurs propositions pour que chacun puisse être abrité dignement dans un plan "Sans domicile : objectif zéro". Elles ont été soumises au gouvernement.





Une pétition demandant l'interdiction des dispositifs anti-SDF a aussi été lancée. Elle a pour l'instant recueilli plus de 200.000 signatures.