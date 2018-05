Paris : Bientôt des stations de métro Coluche, Nina Simone, ou Barbara ?

A nouvelles stations, nouveaux noms. Et, pour baptiser ces nouvelles-nées, les Parisiens sont invités à donner leur avis. Plutôt Coluche, Barbara, ou... Nina Simone ? Jusqu’au 17 juin, les Franciliens ont la possibilité de voter.





En effet, dans le cadre du prolongement de la ligne 4 du métro vers le sud, vont se créer deux nouvelles stations, à Montrouge, et à Bagneux. Elles sont nommées provisoirement "Verdun Sud" et "Bagneux". Informatif mais pas très poétique.





L’autorité organisatrice des mobilités durables en Île-de-France, Île-de-France Mobilités, qui détient la responsabilité du choix des noms des gares et stations en Île-de-France, pour l’ensemble des projets de nouvelles lignes ou de prolongement de lignes existantes, a donc retenu trois propositions pour chaque stations, choisies en collaboration avec les deux villes et la RATP. Et si d’habitude c’est elle qui choisit, cette fois, il a été décidé de laisser les Franciliens donner leur avis, via le site prolongement-m4.fr/participer