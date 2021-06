Paris : les toxicomanes du Jardin d'Éole seront-t-ils vraiment délogés mercredi ?

"Le 30 juin, c'est dans deux jours. On a du mal à croire qu'en 48 heures tout sera réglé. Quand on voit ce qu'il s'est passé ces dernières semaines avec des viols, un garçonnet de deux ans agressé et encore ce week-end avec les tirs de mortiers, on a du mal à se dire qu'en un coup de baguette magique, les enfants pourront de nouveau jouer dans le parc et les grands bouquiner sur les pelouses", ironise Claire, habitante de la rue d'Aubervilliers dans le 19e arrondissement, suite aux déclarations d'Anne Hidalgo il y a quelques semaines qui avait promis qu'à la fin du mois, il n'y aurait plus de consommateurs de drogue et de dealers sur le secteur.

Depuis le 17 mai dernier, sur décision des autorités, les toxicomanes du secteur Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris sont regroupés dans le jardin d'Éole, ouvert pour cette l'occasion jusqu'au 1 heure du matin. La mesure mise en place pour apaiser les tensions dans le quartier de Stalingrad et rendre la zone plus sûre n'a pourtant rien arrangé. Dès le mercredi 19 mai et tous les mercredis depuis, à 18 heures, les habitants manifestent pour protester contre cette décision prise sans concertation.

Par ailleurs, tous les jours sur les réseaux sociaux ou dans les médias, les riverains du jardin d'Éole décrivent leur enfer : des personnes qui défèquent sur le trottoir, des individus qui se piquent devant les passants, des seringues devant une crèche, des bagarres diurnes ou nocturnes, des agressions sur les riverains, des vols...