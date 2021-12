Paris : enquêtes à l'école d'art L'Atelier de Sèvres pour des soupçons de viol et agressions sexuelles

Selon Mediapart, l'école du groupe Galileo située dans le VIe arrondissement de Paris, avait lancé en avril et mai 2019 une enquête "après le départ, en 2018, de la direction d'alors de L'Atelier de Sèvres" et recueilli "les témoignages d'une dizaine d'élèves". Cinq professeurs avaient été mis à pied, puis quatre renvoyés de l'école en juillet 2019 pour "faute grave", selon le média d'investigation. Trois d'entre eux ont engagé une procédure aux prud'hommes, est-il souligné.

Dans sa déclaration reçue par l'AFP, Yann Fabès relate qu'en mars 2019, "l’équipe de direction actuelle de l’école a eu connaissance de violences et agissements dont les étudiantes et étudiants ont été victimes". "Dès leur révélation, insiste-t-il, une enquête interne a été conduite et nous avons émis un signalement au commissariat d’arrondissement en mai et ensuite au procureur en juillet 2019".

Selon Mediapart, les faits avaient été transmis à la justice sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale, permettant à toute autorité ou tout fonctionnaire de signaler à la justice un crime ou un délit porté à sa connaissance. Deux professeurs et un intendant, visés par les accusations d'étudiantes, ont nié les faits auprès de Mediapart.