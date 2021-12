Paris : la Cour des comptes pointe les insuffisances du plan anti-crack

"Des résultats réels mais partiels". La Cour des comptes a pointé du doigt mercredi les faiblesses du plan anti-crack appliqué à Paris depuis 2019. Les résultats obtenus sont "partiels et sans effet sur les atteintes à la tranquillité publique", a noté la Chambre régionale des comptes (CRC) d'Ile-de-France dans son audit.

Appliqué entre 2019 et 2021, le plan anti-crack avait pour objectif la mutualisation des efforts contre la consommation de crack qui gangrène le nord-est de Paris en associant la municipalité aux services de l'État, que sont les préfectures de région et de police, le parquet, l'Agence régionale de santé et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives.