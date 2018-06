Paris : le service Vélib' confié à un "spécialiste des crises" pour survivre à l'été

Pour tenter d'empêcher le naufrage, le consortium Smovengo a nommé ces derniers jours à la présidence exécutive Arnaud Marion, un expert en "stratégie et restructuration d'entreprises", dont le cabinet londonien Marion & Partners Ltd est "spécialiste des crises et du changement". Dans un communiqué, Smovengo a fait valoir que ce dirigeant issu du monde de l'audit et du conseil disposait "d'une large expérience des situations complexes et d'une capacité reconnue à adapter les modèles économiques en période de crise".





Arnaud Marion est intervenu sur plusieurs dossiers sensibles, du groupe agroalimentaire Doux (qui vient d'être repris par un consortium après une liquidation judiciaire) au groupe de presse Hersant, en passant par le fabricant de pain Neuhauser.





Sollicité par LCI, Arnaud Marion n'a pas répondu directement. "Il aura pour mission le déploiement et la stabilisation du service, le pilotage de l'entreprise et d'être l'interlocuteur de toutes les parties prenantes", nous a indiqué un porte-parole, se bornant à paraphraser l'annonce officielle faite le 26 juin. "La société ne communique pas", nous a-t-on précisé. "Nous nous concentrons sur notre action."