Paris : les bistrots bientôt au patrimoine mondial de l'Unesco ?

Depuis plus de 150 ans, le bistrot fait partie de l'identité de la capitale. C'est un endroit chaleureux où les gens se font des amis. Mais ce patrimoine disparaît. En 20 ans, le nombre de bistrot à Paris a diminué de plus de 50%. La plupart d'entre eux sont remplacés par la restauration rapide. Fort de ce constat, une association se mobilise pour que le bistrot parisien soit inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'Unesco.



