Paris : les passages piétons aux couleurs LGBT vont devenir permanents

"La lutte pour l'égalité des droits et contre les discriminations se tient pendant la Quinzaine des fiertés mais aussi toute l'année", a indiqué la maire de Paris en ouverture de la Conférence de l'European LGBT Police Association qui se tient jeudi et vendredi à l'Hôtel de Ville. "Je prends aujourd'hui une décision symbolique : nous allons rendre permanents les passages piétons arc-en-ciel que nous avons installés dans le Marais", a ajouté Anne Hidalgo, indiquant envoyer ainsi un "signal résolument positif et bienveillant" et un "message de bienvenue" pour les visiteurs du quartier. Deux autres carrefours vont être ornés dans le même quartier.