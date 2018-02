Paris : les touristes continuent d'affluer à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Malgré la neige, les touristes ont continué à se rendre à la Basilique du Sacré-Cœur à Montmartre. Suite aux fortes tombées de neige de ces derniers jours, ce plus haut point de Paris a pris des airs de station de sport d'hiver. En effet, quelques habitants se sont munis de leurs matériels de ski pour rejoindre la place Saint-Pierre.



