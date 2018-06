Marche funèbre de Aides pour dénoncer les expulsions contre les étrangers séropositifs

Interrogée par LCI, la directrice du plaidoyer chez Aides, Adeline Toullier dit être venue pour "alerter l'opinion publique et l'Etat sur la gravité de la situation concernant les étrangers malades, concernés par le droit au séjour pour raison médicale, qui n'ont pas la possibilité d'accéder au traitement dans leur pays d'origine". Aides affirme avoir recensé 23 cas d'étrangers séropositifs s'étant vus refuser l'obtention ou le renouvellement d'un titre de séjour entre mars 2017 et aujourd'hui, contre 4 en 2016. "C'est complètement inédit et on a l'impression que tout ça s'opère avec une légèreté absolue".





"Les raisons invoquées - pour justifier ce refus - sont ubuesques", lâche Adeline Toullier. Le plus souvent, c'est parce que l'accès au traitement est possible dans le pays d'origine et que le système de santé est en capacité d’accueillir la personne". Sur le papier, ça parait simple, dans les faits beaucoup moins. La directrice du plaidoyer de Aides évoque un cas en particulier, celui d'une femme camerounaise dont les médecins estiment que son état de santé - elle est séropositive - ne nécessite pas de "prise en charge médicale". Une déclaration a minima étonnante lorsque l'on sait qu'une personne séropositive non traitée peut, à terme, contracter la maladie du sida et en mourir.