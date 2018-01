Paris ne sera pas candidate à l'Exposition universelle de 2025

Quatre mois après le dépôt de dossier de Paris à l'Exposition Universelle de 2025, Matignon a annoncé que la ville ne sera finalement pas candidate. Edouard Philippe a souligné que le gouvernement refusait de "grever l'avenir d'engagements supplémentaires non maîtrisés" en refusant de prendre le risque d'une mauvaise gestion de l'argent public. Les organisateurs en ont été informés et ont immédiatement réagi à l'annonce. La Russie, le Japon et l'Azerbaïjan restent en lice pour cet événement.



