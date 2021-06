Paris perd-il vraiment 12.500 habitants chaque année depuis cinq ans ?

Arrivée en tête du premier tour lors des élections régionales, la présidente sortante LR d'Île-de-France Valérie Pécresse entend valoriser son territoire. Invitée de la matinale de France Inter ce mardi, elle a expliqué que l'attractivité de Paris était à relativiser. "Depuis cinq ans", assure-t-elle, la ville "perd 12.500 habitants par an". En cause ? Le fait qu'elle soit "trop chère, source d’insécurité, de saleté", mais aussi "contre la voiture". Il n'est donc pas surprenant à ses yeux que "les familles rêvent de quitter Paris".

Dès que l'on s'intéresse à la démographie, le réflexe est de se tourner vers les données de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'Insee présente en effet les chiffres de la population municipale, qui "comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, les personnes sans abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensées sur le territoire de la commune".

Les Parisiens étaient très précisément 2.175.601 au 1er janvier 2021, note l'Insee, qui se base toutefois sur le 1er janvier 2018 comme référence statistique à défaut d'éléments consolidés plus récents. L'Atelier parisien d'urbanisme (Apur), qui suit avec attention ces évolutions, a souligné qu'entre "2013 et 2018, la population parisienne diminue de 10.800 habitants chaque année en moyenne, soit un taux de -0,5% par an alors qu’elle en gagnait 14 000 par an entre 2006 et 2011". Les données citées par Valérie Pécresse s'avèrent donc légèrement surévaluées, même si la tendance évoquée par l'ancienne ministre sont justes.