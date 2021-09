Paris : plus de 600 migrants sans-abri plantent leur tente dans le parc André-Citroën

En début d'après-midi mercredi, les tentes ont fleuri sur le parc André-Citroën à Paris, dans le 15e arrondissement, marquant une nouvelle action de la part du collectif Réquisitions. Pour ce premier jour de septembre, ce sont plus de 600 personnes sans-abris, dont des enfants en bas âge, qui se sont réunis devant la préfecture d'Ile-de-France et de Paris, afin d'alerter sur leur situation et demander à l'État "des solutions d'hébergement dignes et pérennes".

"Originaires d’Afghanistan, Côte d’Ivoire, Érythrée, Éthiopie, France, Guinée, Maroc, Russie, Soudan et d’ailleurs, ces personnes survivent à la rue depuis des jours, des semaines, voire des mois", avertit le collectif Réquisitions dans un communiqué.