Paris : pourquoi aucun train n'arrive ou ne part de la gare de l'Est ce week-end

Casse-tête dans le nord-est parisien. Samedi 15 et dimanche 16 janvier, la gare de l'Est va fermer ses portes le temps de "travaux d'envergure", annonce la SNCF. Aucun train n'arrivera ou ne partira depuis la gare. Conséquence, la ligne P du Transilien, qui dessert l'est francilien, est particulièrement perturbée. Il en est de même pour le RER E, puisque les gares de Magenta, à proximité de la gare du Nord, et Haussmann Saint-Lazare seront, elles aussi, inaccessibles. La SNCF conseille aux voyageurs de "reporter leurs déplacements durant ce week-end", le reste de ces deux lignes étant également perturbé.