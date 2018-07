Paris : sur les berges de Seine et du canal Saint-Martin, les fêtards priés de déambuler sans alcool pendant la nuit

Les berges de Paris sans beuverie ? C'est en tout cas l'effet recherché par les autorités, qui ont décidé à nouveau, cet été, d'interdire le transport et la consommation de boissons alcoolisées sur les bords de Seine, ainsi que sur le canal Saint-Martin.





La préfecture de police a publié un nouvel arrêté interdisant, du 1er juillet au 30 septembre, "la consommation, la détention et le transport de boissons alcooliques [...] et de toutes boissons conditionnées dans un contenant en verre", de minuit à 7 heures du matin, sur les berges de Seine. Une décision déjà prise l'an passé, mais plus précoce cette année, à la demande de la maire LR du Ve arrondissement Florence Berthout.