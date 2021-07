Paris : trafic très perturbé sur les RER B et D, des usagers évacués

"Plusieurs rames de RER ont été bloquées dans le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet-les-Halles entre 18h et 20h. Le redémarrage des trains a été empêché par la présence de personnes sur les voies", a annoncé la SNCF sur le Twitter du RER B. Et de préciser : "La RATP a procédé à l’évacuation des personnes dans les rames sous tunnel. Des agents de stations et le GPSR ont été déployés en renfort à Châtelet-les-Halles et Gare du Nord pour accueillir les voyageurs évacués."