Paris : une campagne de pub appelle à partager la ville avec les rats

Nous pouvons vivre avec les rats. C’est en substance ce que déclare l’association animaliste Paris Animaux Zoopolis qui œuvre pour les animaux sans distinction d’espèce et qui a dévoilé ce jeudi une opération d’affichage dans les couloirs et les quais de la RATP. La campagne destinée "à remettre en cause l’image négative des rats" et à "contester leurs empoisonnement" appelle à "arrêter le massacre" des rongeurs. Il faut dire que depuis deux ans, la mairie de Paris a mis en place un vaste plan pour les faire disparaître de Paris et engagé d’importants moyens financiers dans cet objectif (1,5 million d’euros de budget).