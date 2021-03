Paris : une centaine de musiciens joue devant le théâtre de l'Odéon occupé depuis 3 semaines

Des dizaines de musiciens se sont réunis devant le théâtre de l'Odéon à Paris, ce samedi 27 mars. Sur le parvis de ce lieu occupé depuis le 4 mars, le but était le même que les jours précédents : sensibiliser à la précarité des professionnels du monde de la culture, alors que les théâtres, cinémas, salles de concert et musées sont toujours fermés.

Ce concert, auquel devaient participer des musiciens de l'Opéra de Paris, a rassemblé des centaines de personnes devant l'établissement. Or, les rassemblements de plus de six personnes sont interdits en extérieur. Si bien que selon les informations de BFMTV, la police est intervenue pour demander aux spectateurs et manifestants de se disperser, sans grand succès.

Une cinquantaine de personnes vivent au sein du théâtre depuis le début du mois de mars. Sur sa façade, on été accrochées des banderoles "culture sacrifiée" ou "retrait de la réforme assurance chômage". Cette dernière menace de diminuer les allocations mensuelles des intermittents de l'emploi (guides conférenciers, employés dans la restauration, l'événementiel, etc.).