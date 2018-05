Couple : soyez heureux, faites la vaisselle à deux !

Outre la vie sexuelle, la bonne répartition des tâches a un impact sur la longévité du couple. Une étude de la London School of Economics (LSE) publiée en 2010**** révèle que les couples où le mari participe activement aux tâches ménagères ont moins de risques de divorcer. Et ce, peu importe la situation professionnelle de la femme. L’équité est donc plus que jamais à l’ordre du jour et les Français en sont conscients.





Une étude IPSOS-Omnicom du 18 avril 2018***** montre ainsi que 79 % des hommes interrogés ont pris conscience qu’il était dans leur intérêt de plus s’investir dans la réalisation des tâches domestiques et ménagères. D’abord pour eux, mais aussi pour leur couple. De plus, 90 % des répondants souhaitent davantage donner le bon exemple à leurs enfants en s’occupant de manière équitable des tâches domestiques et ménagères. Même si vous avez un lave-vaisselle qui fait la majorité du travail, vous aurez donc beaucoup à gagner en donnant un coup de main à votre moitié pour le reste.





