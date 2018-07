Partir en solo pour les vacances : arrêtez d'avoir peur et lancez-vous !

Mais comment composer avec cette perspective de se retrouver seul à l'autre bout du monde ? "Mieux vaut être en forme, moins dépressif que stimulé par la découverte et l'inconnu, prévient Olivier Remaud. Ce n'est pas tant une question d'âge que de sensibilités, de situations, d'histoires." Soit l'expression d'une sagesse audacieuse et en même temps d'un besoin à un moment donné dans sa vie, peu importe au fond que cela surgisse à 20 ou à 40 ans. "On ne fuit pas quelque chose, on veut vivre avec plus d’intensité. Quand on fuit, c’est Into The Wild. Soit une expérience, un changement de vie radical. Le voyage en solo reste de l’ordre du tourisme, il y a beaucoup d’imprévus avec lesquels il faut savoir négocier et l'on n'est jamais vraiment seuls, on rencontre toujours beaucoup de gens."





De là à revenir "changé" d'un tel périple ? "Non quand le voyage correspond à un tissu d’expériences lisses. Oui, s'il y a eu des événements, des rencontres, des péripéties. Car une fois revenu, on raconte, on devient narrateur d’un avant et d’un après." Et nul besoin de voir dans cet essor un reflet de nos cultures occidentales en plein burn-out. Le "voyage en solo" reste positif, de l'ordre du ressourcement voire de l'altruisme : "Ce n’est pas la preuve d’un individualisme radical, en voyageant seul, on veut rencontrer, on devient plus sociable."