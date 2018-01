Pas assez de m2, trop d'habitants : de plus en plus de logements surpeuplés en France, alerte la Fondation Abbé Pierre

Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, cette situation ne convient bien évidemment pas à ces personnes, 66% des ménages qui sont en situation de surpeuplement accentué souhaitant changer de logement, contre seulement 27% des ménages en moyenne. Sans surprise, certaines tranches d’âge sont plus exposées que d’autres au surpeuplement. Si seulement 3,5% des 55 ans et plus sont concernés, la proportion est beaucoup plus forte en dessous de 34 ans : 11,3% des 30-34 ans et 15.3% des moins de 30 ans sont victimes de surpeuplement.





Très fréquente depuis plusieurs décennies, la séparation du couple engendre souvent une baisse des revenus de part et d’autre, et parfois des situations de surpeuplement. Ainsi, 18% des familles monoparentales vivent dans un logement surpeuplé, contre 7% des familles traditionnelles. Concernant les familles recomposées, ce sont 10% qui sont touchées par cette situation. Les ménages immigrés sont également fortement touchés par le surpeuplement : 29% d’entre eux sont dans cette situation d’après l’Insee en 2013, contre 7% pour les non immigrés.