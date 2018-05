Pas-de-Calais : les vacanciers profitent du repos dans les campings

Dans le Pas-de-Calais, même si le soleil est encore un peu timide ce mercredi 2 mai, les vacanciers profitent pleinement du repos dans le camping Les Oyats. Pour Eulalie et Océane, c'est une occasion de rencontrer beaucoup d'amis et de fabriquer une cabane. Ramasser des coquillages, jouer à la pétanque, se promener,… à chacun son activité. La plage, quant à elle, est encore déserte. Mais elle sera certainement bondée le week-end du 5 mai car les températures vont atteindre les 25°C.



