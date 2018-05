Pas-de-Calais : qui sont les mystérieux tueurs de phoques ?

Depuis le mois de janvier, trois phoques ont été retrouvés morts sur les plages de la Côte d'Opale. L'un d'entre eux a été tué avec un fusil de chasse et l'autre à l'aide d'un objet tranchant. A noter que les phoques gris et les veaux marins sont protégés depuis les années 1970. Par ailleurs, le collectif des pêcheurs dans la région ne voit pas d'un bon œil la présence de ces mammifères. Selon ces derniers, les phoques mangent tout le poisson et laissent peu de marge aux pêcheurs. Pour mettre la situation au clair, une association a décidé de donner une prime de 10 000 euros à tous ceux qui pourront fournir des informations pour identifier les tueurs.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/05/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.