À partir du 15 octobre, un autotest négatif ne permettra plus d'obtenir le pass sanitaire

Comme annoncé par Emmanuel Macron le 12 juillet dernier, c’est à compter du 15 octobre que les tests de dépistage du Covid-19 seront désormais payants et non plus pris en charge par l’Assurance maladie. À partir de cette date butoir également, les autotests réalisés sous la supervision d’un professionnel de santé ne seront plus reconnus comme preuve pour obtenir un pass sanitaire.

Jusqu’alors, il était en effet possible de présenter un autotest négatif pour obtenir le passeport. Mais ce dispositif avait été "déployé temporairement au cours de l’été, afin d’accompagner l’extension de l’utilisation du passe sanitaire" et prend désormais fin, précise le ministère de la Santé, dans un communiqué publié le 8 octobre sur son site.