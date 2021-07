Pass sanitaire : Clément Beaune promet des contrôles sur "chaque vol, chaque voyage"

“On ne rentre pas en France avec le pass sanitaire si on a un vaccin russe ou chinois”, a précisé notamment le Secrétaire d’État, puisque seuls les quatre vaccins validés par la Commission européenne sont autorisés dans l’Hexagone : Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson&Johnson.

Selon lui, des “efforts de coordination” sont en cours dans l’Union Européenne pour multiplier les contrôles autour du pass sanitaire pendant les vacances. Pour obtenir le document, il faut être complètement vacciné depuis plus de 15 jours ou présenter un test négatif au Covid-19 de moins 72h. Le Secrétaire d'État chargé des Affaires européennes a ainsi affirmé : "Si vous venez d’un pays rouge, il y aura contrôle à l’embarquement, à l’arrivée". Sur les routes, “on n’a pas 100% des voitures circulant en Europe qui vont être bloquées et contrôlées” cet été, a-t-il reconnu, mais des “contrôles ciblés” vont se multiplier.

Par ailleurs, il a appelé Malte "à revenir sur sa décision" de fermer ses frontières aux non vaccinés, considérant qu'elle est "contraire aux règles européennes". "Nous avons un pass sanitaire qui est le même partout en Europe et qui permet de circuler", a-t-il affirmé. Le recours à ce pass dans tout le continent permettrait d’éviter la “tentation” de certains États de fermer leurs frontières. "Appliquons bien nos dispositifs aux frontières et renforçons nos contrôles", a-t-il appelé.

Par ailleurs, “il y aura sans doute plus d’activités qui seront soumises à ce pass sanitaire en France lors des prochains mois”, a-t-il avancé. Et d'ajouter : "La clé, c’est de contrôler parfaitement le pass sanitaire pour les voyages, les discothèques. Il faut vivre avec ce virus".

Le Secrétaire d'État a également confirmé ses recommandations d'éviter l'Espagne et le Portugal cet été : “Quand on fait ses choix de vacances, on doit savoir qu’en Espagne et Portugal la situation sanitaire est très préoccupante”. Il n'y a pas d’interdiction d’y aller, a-t-il toutefois nuancé. "Il faut présenter le pass sanitaire mais je passe un message d’alerte et de vigilance."