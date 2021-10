Covid-19 : la prolongation controversée du pass sanitaire examinée ce mercredi

Ce bonus de huit mois fait grincer des dents à droite comme à gauche, car il permet d'évacuer le débat de la campagne et des élections présidentielle et législatives qui scanderont le premier semestre 2022.

Le texte, que l'AFP a pu consulter, a cependant été légèrement amendé après son passage en Conseil d'Etat pour inclure la présentation par le gouvernement d'un "rapport" au Parlement, faisant un point d'étape sur les mesures prises et "précisant les raisons du maintien, le cas échéant, de certaines d'entre elles". Ce bilan doit intervenir au minimum trois mois après la publication de la loi, et "au plus tard le 28 février 2022", date de la fin de la session parlementaire.

Le pass est pour rappel devenu obligatoire le 21 juillet dans les lieux accueillant plus de 50 personnes avant d'être instauré dans les hôpitaux (sauf urgences), les bars et restaurants, les grands centres commerciaux sur décision préfectorale et puis étendu au 30 août aux 1,8 million de salariés au contact du public et fin septembre au 12-17 ans.